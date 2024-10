BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 37,37 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:50 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 37,37 USD. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 36,56 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 38,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 13.182 BYD-Aktien.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 42,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Nach 3,41 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,26 CNY je BYD-Aktie.

BYD gewährte am 28.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,37 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 2,62 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,78 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,59 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die BYD-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 12,66 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

