BYD Aktie News: BYD zieht am Nachmittag an

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 30,87 USD.

Um 15:51 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 30,87 USD nach oben. Bei 30,92 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.458 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,49 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 41,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,10 CNY im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 CNY je BYD-Aktie.

Am 29.04.2024 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 1,43 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 123,42 Mrd. CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,32 Mrd. CNY umgesetzt worden waren.

BYD wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 29.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.09.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2024 12,18 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

