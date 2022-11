BYD Aktie News: BYD am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel

Die BYD-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr um 3,5 Prozent auf 22,29 EUR nach. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,10 EUR ab. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 22,10 EUR. Zuletzt wechselten 8.439 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,81 EUR) erklomm das Papier am 07.07.2022. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 46,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,35 EUR ab. Abschläge von 21,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 CNY je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 115,59 Prozent auf 117.080,60 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BYD am 28.03.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,88 CNY im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Aktie dennoch in Grün: Tesla kann in China nicht an Rekordmonat anknüpfen

CAM-Studie: Tesla ist der mit Abstand innovativste E-Autobauer

Erste Schätzungen: BYD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd.

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.