BYD Aktie News: BYD legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 53,15 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:50 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 53,15 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 54,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 54,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 118.946 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,60 USD. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2024 bei 24,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 54,19 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,70 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,41 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

BYD ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,35 HKD gegenüber 3,87 HKD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 214,39 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,00 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Am 23.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 13,61 CNY im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie in Rot: China verzögert wohl Genehmigung für BYDs geplantes Werk in Mexiko

BYD-Aktie auf Allzeithoch: Tesla-Rivale BYD stellt neue Schnellladetechnologie vor

10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten