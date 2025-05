BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 49,90 USD.

Das Papier von BYD legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,0 Prozent auf 49,90 USD. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,75 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 11.420 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.03.2025 bei 54,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,57 USD. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 95,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,97 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,89 CNY belaufen.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent auf 178,65 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 18,48 CNY je BYD-Aktie.

