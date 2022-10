BYD Aktie News: BYD tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel

Der BYD-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 23,87 EUR. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 23,54 EUR. Bei 23,63 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 14.362 BYD-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,81 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 30,05 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 28.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 CNY gegenüber 0,08 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 66.825,19 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 27.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,97 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

CAM-Studie: Tesla ist der mit Abstand innovativste E-Autobauer

Erste Schätzungen: BYD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd.

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.