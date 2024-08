BYD Aktie News: BYD am Nachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 28,93 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:50 Uhr 0,6 Prozent. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,45 USD an. Bei 28,65 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 17.980 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 32,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,80 USD erreichte der Anteilsschein am 01.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,41 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2024 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent zurück. Hier wurden 133,60 Mrd. HKD gegenüber 135,10 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 28.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 01.09.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 12,33 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

