BYD Aktie News: BYD reagiert am Vormittag positiv

Um 07:32 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 4,4 Prozent auf 26,99 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,74 EUR erreichte der Titel am 23.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 26,54 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 91,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 70.950,00 CNY gegenüber 51.575,00 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.08.2022 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 3,96 CNY je Aktie aus.

