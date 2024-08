BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 3,0 Prozent auf 29,49 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 3,0 Prozent auf 29,49 USD. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,49 USD zu. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 28,78 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 6.496 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 32,80 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,22 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 35,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,41 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,37 CNY je BYD-Aktie.

Am 29.04.2024 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,62 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 133,60 Mrd. HKD – das entspricht einem Minus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,59 Mrd. HKD in den Büchern gestanden hatten.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 01.09.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2024 12,40 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

