BYD-Aktie aktuell: Anleger schicken BYD auf rotes Terrain

Leistungsstarke Plattform

Der chinesische Mischkonzern BYD, der in jüngster Vergangenheit vor allem mit seinen Elektrofahrzeugen von sich reden machte und als Investmentliebling von Börsenlegende Warren Buffett gilt, kündigte auf der Automesse in Shanghai eine neue Version seiner E-Plattform an. Die leistungsstarke Technologie des Unternehmens könnte bald auch in den Fahrzeugen von Mitbewerbern verbaut werden.