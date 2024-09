BYD Aktie News: BYD am Nachmittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 36,25 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:51 Uhr 2,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 36,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 46.663 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,25 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 39,86 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,41 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 CNY aus.

Am 28.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,37 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,62 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent auf 186,78 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153,59 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 12,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

