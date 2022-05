BYD Aktie News: BYD verteuert sich am Dienstagvormittag

Die Aktie legte um 31.05.2022 09:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,76 EUR zu. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 33,00 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.947 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2021 bei 36,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,35 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 78,50 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,28 CNY gegenüber 0,08 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 66.825,19 CNY – ein Plus von 63,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 40.991,87 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BYD am 31.08.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 4,11 CNY in den Büchern stehen haben wird.

