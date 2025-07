BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Nachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 14,72 USD ab.

Die BYD-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 14,72 USD abwärts. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 14,65 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 14,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 302.087 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. 39,29 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,52 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 42,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,63 CNY.

Am 26.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,11 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,57 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,65 Mrd. HKD im Vergleich zu 133,60 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BYD am 27.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 31.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 5,69 CNY je Aktie aus.

