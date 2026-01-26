Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
ifo-Geschäftsklimaindex im Januar unverändert. CoreWeave: NVIDIA investiert Milliarden. Gold auf Rekordhoch. Stabilus zum Jahresstart mit deutlichen Rückgängen. Schaeffler: Anleger nehmen Gewinne mit. Deutsche Bank setzt auf KI und weniger Filialen. SAP-CEO warnt vor AfD. BayWa muss Ordnungsgeld zahlen. Lufthansa streicht in den USA Flüge wegen Wintersturm. PUMA-Aktie macht Kurseinbruch von Freitag wett.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Würden Sie sich ein Tesla-Auto kaufen?