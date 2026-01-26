Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

ifo-Geschäftsklimaindex im Januar unverändert. CoreWeave: NVIDIA investiert Milliarden. Gold auf Rekordhoch. Stabilus zum Jahresstart mit deutlichen Rückgängen. Schaeffler: Anleger nehmen Gewinne mit. Deutsche Bank setzt auf KI und weniger Filialen. SAP-CEO warnt vor AfD. BayWa muss Ordnungsgeld zahlen. Lufthansa streicht in den USA Flüge wegen Wintersturm. PUMA-Aktie macht Kurseinbruch von Freitag wett.