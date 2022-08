BYD-Aktie dennoch leichter: Tesla-Konkurrent und Warren Buffett-Investment BYD toppt Umsatz- und EPS-Erwartungen

BYD hat im zweiten Quartal 2022 einen Gewinn je Aktie von 0,78 CNY erwirtschaftet, nachdem das Unternehmen im Vorquartal beim EPS noch 0,28 CNY in den Büchern stehen hatte. Damit schlug sich der Tesla -Konkurrent auf Ergebnisseite besser als von Analysten erwartet. Diese hatten im Vorfeld mit einem EPS von 0,58 CNY gerechnet.

Umsatzseitig hat das Warren Buffett-Investment abermals deutlich zugelegt. So zog der BYD-Umsatz im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorquartal von 70,87 Milliarden CNY auf 84,35 Milliarden CNY an. Experten hatten hier 74,25 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Die BYD-Aktie reagierte an der Börse in Shenzhen zuletzt dennoch mit Verlusten von 0,86 Prozent auf 310,85 CNY.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com