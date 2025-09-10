C3ai Aktie News: C3ai am Donnerstagabend auf grünem Terrain
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von C3ai. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 16,28 USD zu.
Das Papier von C3ai konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 16,28 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die C3ai-Aktie bisher bei 16,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 15,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 883.914 C3ai-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 176,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,62 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Am 03.09.2025 lud C3ai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,250 USD je C3ai-Aktie belaufen.
