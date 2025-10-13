C3ai Aktie News: C3ai bricht am Montagnachmittag nach oben aus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 18,88 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 18,88 USD. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,88 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 18,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.279 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 138,72 Prozent hinzugewinnen. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 28,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

