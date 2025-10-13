C3ai Aktie News: C3ai springt am Montagabend hoch

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 6,5 Prozent im Plus bei 19,08 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,5 Prozent auf 19,08 USD. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 19,09 USD. Mit einem Wert von 18,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 425.155 C3ai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,71 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 22,88 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD im Vergleich zu 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,246 USD je C3ai-Aktie belaufen.

