C3ai Aktie News: C3ai reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 19,33 USD.

Um 15:53 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 19,33 USD nach oben. Die C3ai-Aktie legte bis auf 19,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.617 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 133,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.09.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,44 Prozent zurück. Hier wurden 70,26 Mio. USD gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet.

2026 dürfte C3ai einen Verlust von -1,246 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel