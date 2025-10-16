C3ai Aktie News: C3ai verbilligt sich am Abend

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,7 Prozent auf 18,37 USD.

Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 18,37 USD. Die Abwärtsbewegung der C3ai-Aktie ging bis auf 18,12 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 19,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 605.268 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 145,35 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Abschläge von 19,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,50 USD vermeldet. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel