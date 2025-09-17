C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Donnerstagabend fester

C3ai im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,6 Prozent auf 18,03 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 18,03 USD zu. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,33 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 919.716 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 150,04 Prozent wieder erreichen. Bei 14,71 USD erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 18,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 03.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von C3ai wird am 03.12.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass C3ai einen Verlust von -1,246 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab