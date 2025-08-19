C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 16,72 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 16,72 USD. In der Spitze fiel die C3ai-Aktie bis auf 16,62 USD. Bei 16,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 108.038 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 169,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Bei 14,71 USD erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 13,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

C3ai veröffentlichte am 28.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 108,72 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,59 Mio. USD umgesetzt worden waren.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von C3ai rechnen Experten am 09.09.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,584 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

C3.ai-Aktie hebt nach überzeugenden Zahlen ab - Erwartungen deutlich übertroffen

Ausblick: C3ai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor