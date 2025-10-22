C3ai Aktie News: C3ai am Mittwochabend im Ausverkauf

So bewegt sich C3ai

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 5,2 Prozent auf 17,28 USD nach.

Das Papier von C3ai befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 5,2 Prozent auf 17,28 USD ab. Die C3ai-Aktie sank bis auf 17,20 USD. Bei 17,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 536.679 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 160,82 Prozent wieder erreichen. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,87 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,50 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat C3ai mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,44 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

