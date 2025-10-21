DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.971 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.110 -5,7%
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
So bewegt sich C3ai

C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagabend mit Einbußen

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 18,19 USD ab.

C3.ai Inc
15,77 EUR 0,33 EUR 2,15%
Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 18,19 USD abwärts. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,02 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 288.410 C3ai-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 59,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2025 Kursverluste bis auf 14,71 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,13 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an C3ai-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 03.09.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass C3ai im Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

