C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 18,16 USD ab.

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 18,16 USD. In der Spitze büßte die C3ai-Aktie bis auf 18,02 USD ein. Bei 18,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 74.043 Stück.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 59,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

