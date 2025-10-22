C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag verlustreich

DAX24.153 -0,7%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,62 -5,7%Nas22.737 -0,9%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,48 +1,3%Gold4.034 -2,2%
So bewegt sich C3ai

22.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von C3ai. Der C3ai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 17,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
15,56 EUR -0,21 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die C3ai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 17,79 USD ab. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,68 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 121.393 C3ai-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Mit einem Zuwachs von 153,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

