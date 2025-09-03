C3is zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
04.09.25 06:35 Uhr
C3is hat am 02.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 8,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3is ein Ergebnis je Aktie von -42,600 USD vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,83 Prozent auf 10,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,8 Millionen USD gelegen.
