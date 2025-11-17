CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Michelin SA-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die Michelin SA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,99 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,848 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,43 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 109,39 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,39 Prozent erhöht.
Michelin SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
