CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 28,35 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 28,35 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.735 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 19,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 33,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,80 EUR.

CANCOM SE gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 410,55 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 440,60 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

