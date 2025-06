CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Dienstagvormittag fester

CANCOM SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,10 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,10 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,00 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 930 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 34,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 16,84 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2024 bei 21,22 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 27,08 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,80 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 410,55 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

