CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag stärker

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,20 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,60 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 29,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.726 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ebenfalls ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 410,55 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 440,60 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

