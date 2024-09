CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE steigt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 27,18 EUR nach oben.

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 27,18 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,18 EUR. Bei 26,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.261 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,09 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 21,78 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,30 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

