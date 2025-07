CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 26,95 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 26,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 26,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,95 EUR. Bisher wurden heute 1.339 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2024 bei 33,70 EUR. 25,05 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 21,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.05.2025. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,20 EUR je Aktie.

