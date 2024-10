CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 26,42 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 26,42 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,52 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 23.534 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 34,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 19,53 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 13.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 394,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag zu

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SDAX aktuell: SDAX startet im Plus