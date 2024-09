CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 27,50 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,52 EUR aus. Bei 27,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 502 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 23,64 Prozent wieder erreichen. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 29,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,30 EUR aus.

CANCOM SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 394,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 329,35 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. CANCOM SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

