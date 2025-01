CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,12 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:00 Uhr bei 23,12 EUR. Bei 23,12 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 639 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 47,06 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Mit einem Kursverlust von 8,22 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,994 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.11.2024. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 422,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 415,83 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je CANCOM SE-Aktie.

