CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteidigt Stellung am Vormittag

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,44 EUR.

Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 26,44 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 26,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,44 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 228 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,59 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,30 EUR.

Am 13.08.2024 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 329,35 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte CANCOM SE am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,37 EUR im Jahr 2024 aus.

