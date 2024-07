CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 32,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 32,68 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,64 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.015 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,26 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 53,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 14.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 440,60 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren angefallen

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus

Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Freitagshandels steigen