CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,56 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 32,56 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,56 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 49 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,71 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,64 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 440,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt im Minus

TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren angefallen

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus