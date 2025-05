CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE schiebt sich am Dienstagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 28,45 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 28,45 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,25 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 41.607 Stück.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. 19,51 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.11.2024 Kursverluste bis auf 21,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. CANCOM SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,29 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

