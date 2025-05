CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Dienstagnachmittag positiv

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 28,55 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,25 EUR zu. Bei 28,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 51.998 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,67 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,00 EUR.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 410,55 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,27 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

