CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 27,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:36 Uhr 2,3 Prozent auf 27,90 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,55 EUR ab. Bei 28,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 22.704 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 17,94 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 30,00 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Mit einem Umsatz von 410,55 Mio. EUR, gegenüber 440,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,82 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte CANCOM SE am 12.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,27 EUR je Aktie belaufen.

