CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagnachmittag in Grün

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 24,80 EUR.

Um 15:49 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 24,80 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 25,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.788 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 20,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 22,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 0,938 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet

CANCOM: Technische Lage weiter anspruchsvoll

CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals