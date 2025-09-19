CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 23,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 1,0 Prozent auf 23,65 EUR. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,55 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.422 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.
Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 14,16 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.
Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,938 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.
