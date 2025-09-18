CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Minus

DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,1%Top 10 Crypto16,38 -1,0%Dow46.169 +0,1%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,47 -1,6%Gold3.670 +0,7%
19.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 23,75 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 23,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,95 EUR. Zuletzt wechselten 18.159 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,26 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 20,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 17,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 394,74 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,938 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

