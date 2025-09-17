CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 23,75 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 23,75 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,40 EUR. Bisher wurden heute 8.857 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,26 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,53 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,938 EUR je Aktie belaufen.

