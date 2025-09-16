CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 23,20 EUR zu.
Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 23,20 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 CANCOM SE-Aktien.
Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 36,42 Prozent Luft nach oben. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 12,50 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.
CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,938 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
