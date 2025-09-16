DAX23.426 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,96 -0,8%Gold3.665 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien
DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

17.09.25 09:27 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 23,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,85 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 23,20 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 36,42 Prozent Luft nach oben. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 12,50 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,938 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM: Technische Lage weiter anspruchsvoll

CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

Cancom: Aktienrückkauf beflügelt den Kurs

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen