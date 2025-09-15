CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE wird am Dienstagmittag ausgebremst

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,20 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:40 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 23,20 EUR abwärts. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,25 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.836 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 31,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (20,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 12,50 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,938 EUR je Aktie.

