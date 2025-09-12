CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Mittag freundlich

CANCOM SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 23,45 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 23,45 EUR. Bei 23,70 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.806 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 34,97 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 13,43 Prozent sinken.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 29,20 EUR angegeben.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,938 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

